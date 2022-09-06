Ata toprağına rahibe eli

Haberin Devamı

MARDİN'in Midyat ilçesinin kırsal İzbırak Mahallesi'nde yaşayan Hatune Doğan 1985'te, 15 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç etti. Burada, Mainz Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde diyakozluk bölümünü bitirdi, katıldığı birçok yardım faaliyetiyle 40'tan fazla ülkeyi gezdi.

14 DİL BİLİYOR

Yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eli uzatan Hatune Doğan Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Almanca’nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve Afrika dillerinin de aralarında olduğu toplam 10 lisan daha öğrendi.

BM ÖDÜLLENDİRDİ

Süryanice ve Almanca 22 kitabı bulunan Hatune Doğan'a insani yardım faaliyetlerinden dolayı Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok kurumdan da ödül verildi. Dolu dolu geçen hayatına rağmen 15 yaşında ayrıldığı köyüne özleminin dinmediğini söyleyen Doğan, geçen yıl her şeyi bırakıp büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen İzbırak’a geri döndü.

Haberin Devamı

BABA YADİGÂRI

Babasına ait arazilerde tarım yapan Doğan, bahçede yetişen sumakları toplayıp kurutuyor. 40 bin metrekarelik alanda da fıstık ve üzüm yetiştirmek için çalışmalara başlamış: “Burada büyüdüm, ektim, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. 15 yaşında mecburen ayrıldık. Şimdi tekrar geldik Allah’a çok şükür. Sumak bağı babamındı. Bizim ailenin mirasıdır. Aile için toplayacağız. Eğer çok olursa komşulara hediye vereceğiz.”

EVİNİ YAPTI

Köyde yeni bir ev inşa eden Doğan’ın ardından 16 aile daha kesin dönüş yaptı. Hatune Doğan, “Evimi yaptım. Ablam da yukarıda ev yaptı. Eski evleri de onardık, restore ettik. Biz çok memnunuz Allah’a çok şükür. 1985’te buradan çıktık. O zaman mecbur olduk, çıktık. Şimdi kanunları, kuralları değiştirmişler. Cumhurbaşkanımız ‘Süryaniler dönsünler’ diyor. Bize yardım edecek. Şimdi dönüyoruz. Köyü onarıyoruz. İzbırak köyünde şu an 17 ev oldu” diyor.