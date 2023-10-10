Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir

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Emine Erdoğan, paylaştığı mesajda şunları söyledi: “Ata tohumu bir tohumdan daha fazlası, Anadolu’nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMİNATI

Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl’de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigârı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum.”