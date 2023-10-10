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Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Tarım
Ata tohumu Anadolu’nun kendisidir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, paylaştığı mesajda şunları söyledi: “Ata tohumu bir tohumdan daha fazlası, Anadolu’nun kendisidir. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMİNATI

Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl’de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigârı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum.” 

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#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Tarım

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