Ata Koleji Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu, Nesrin Kakırman'ı ziyaret etti

Ata Koleji Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Genel Müdür M. Fahrettin Eldek, Eğitim Koordinatörü Merve Çubukçu ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın bir araya geldiği ziyarette; Ata Koleji’nin “İyi eğitim, mutlu gelecek” vizyonu ile eğitim sektörüne getirdiği yenilikler konuşuldu.

Kurucu Temsilcisi makamı Yelda Demirören Kalyoncu tarafından devralınan Ata Koleji, Balmumcu yerleşkesinde eğitim vermeye devam ediyor.