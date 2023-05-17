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ATA İttifakı: Kılıçdaroğlu Oğan lehine çekilsin

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#ATA İttifakı#Sevda Özbek#Kemal Kılıçdaroğlu
ATA İttifakı: Kılıçdaroğlu Oğan lehine çekilsin
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek, ilginç bir öneride bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ikinci tur için Oğan lehine çekilmesini önerdi.

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Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun kilit ismi oldu. Özbek, Twitter hesabından “Sayın Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2’nci turdaki sorumluluğu Sayın Sinan Oğan’a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır” çağrısında bulundu. Özbek’in bu önerisine “Kesinlikle çok ama çok doğru” diyerek destek verenler de oldu, “Lütfen biraz gerçekçi olalım. Sayın Kılıçdaroğlu 25 milyon oy almış” sözleriyle tepki gösterenler de.

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#ATA İttifakı#Sevda Özbek#Kemal Kılıçdaroğlu

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