ATA İttifakı: Kılıçdaroğlu Oğan lehine çekilsin

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Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun kilit ismi oldu. Özbek, Twitter hesabından “Sayın Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2’nci turdaki sorumluluğu Sayın Sinan Oğan’a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır” çağrısında bulundu. Özbek’in bu önerisine “Kesinlikle çok ama çok doğru” diyerek destek verenler de oldu, “Lütfen biraz gerçekçi olalım. Sayın Kılıçdaroğlu 25 milyon oy almış” sözleriyle tepki gösterenler de.