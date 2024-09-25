Ata çarpan minibüs şarampole devrildi: 2’si ağır 13 yaralı

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Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL 516 plakalı minibüs, yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.