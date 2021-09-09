ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? İşte son gelişmeler

2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusu, öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılan başvurular ile yaz okulunda alttan ya da üstten ders alan öğrenciler, yaz okulu sınavına katılım sağlayacaklar. Binlerce öğrencinin haftalardır hazırlandığı ATA AÖF yaz okulu sınavında, başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılacak bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak. Takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da gerçekleşecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının tarihi kadar online mı yüz yüze mi yapılacağı da merak konusu. Açıklamaya göre, ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.

SINAVLARDA HES KODU SORULACAK MI?

Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;





Ülkemizde yapılan diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi gerekli tüm önlemler alınmış olup Sağlık Bakanlığınca verilen HES kodu kontrol yetkisi ile online olarak risk durumu kontrolü yapılmaktadır. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan bu kontroller ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Sosyal medya üzerinden yapılan “HES kodu kontrolü yapılmıyor, hastalık taşıyan kişiler diğer insanlarla aynı salonlarda sınava giriyor.” şeklinde vb. paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

YAZ OKULUNDA SINAVLARIN PUAN KATKISI YÜZDE KAÇ?

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNDA DERS ALABİLİR Mİ?

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

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