ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA-AÖF’de vize sınavlarının ilk haftası başarıyla tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı vize sınavlarının ilk haftası tamamlandı. Şimdi ise vize sınav sonuçları sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Bu kapsamda örgün eğitimde vize sınavları geride bırakılırken Açıköğretim Fakültesinde de 30 Kasım’da online (çevrimiçi) olarak başlayan vize sınavlarında ilk hafta geride kaldı. Toplamda 784 bin 047 sınav oturumunun yapıldığı bu süreçte, katılım oranı %93 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşti.

Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 7 -11 Aralık haftasında yapılacak 5 günlük sınav oturumları ile sona erecek.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henzü belli değil. Konuya dair ayrntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.