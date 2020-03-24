ATA AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınavları ertelendi mi?

Corona virüsü salgınının ardından sınavlar ertelenirken merak edilenlerden biri de ATA AÖF vize sınavları oldu. 'ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi?' ve 'ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?' soruları, üniversite eğitimlerine söz konusu kurumda devam eden öğrencilerce internette sorgulanıyor. İşte, ATA AÖF vize sınavları hakkında ayrıntılar...

Öğrencilerin merakla araştırdığı konu hakkında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden de resmi açıklama geldi.

"Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır. ATA AÖF vize sınavları 18-19 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

SINAVDA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi, Er ve erbaşların askeri kimlik kartları, Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları, Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı, Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler, T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”. Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.