ATA AÖF vize sınavı ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi sınavı nasıl olacak?

AT AÖF vize sınavı ne zaman olacak? sorusu, eğitimlerine devam eden öğrencilerin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Söz konusu sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını merak eden öğrenciler araştırmalarına devam ederken, üniversiteden ATA AÖF vize sınavı tarihi açıklaması geldi. İşte, ATA AÖF vize sınavı tarihi hakkında ayrıntılar.

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid-19 salgını (pandemi) nedeni ile ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavının,Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde, online olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Online vize sınavı 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından en kısa süre içerisinde duyurulacaktır.

Öğrencilerimizin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları önem arz etmektedir.

Online deneme sınavlarına https://lms3.ataaof.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden erişebilirsiniz.

ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Atatürk Üniversitesi online sınav sistemiyle ilgili internet sitesinden bir video yayınladı. Videoda online vize sınavının nasıl düzenleneceğiydi ilgili bilgi verildi.

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