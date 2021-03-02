ATA AÖF sınavları online mı olacak? ATA AÖF sınav takvimi belli oldu
ATA AÖF bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarına nisan ayında girecekler. Sınavların online mı olup olmayacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. İşte 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve detaylar
ATA AÖF sınavlarının online mı olup olmayacağı merak ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada bugün yapılacak olan toplantının ardından sınavların hangi şekilde yapılacağına ilişkin duyurunun yayımlanacağı açıklandı. Sınavlar 3-4 Nisan’da düzenlenecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sevgili öğrenciler, Açıköğretim Fakültemizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sınavlarının hangi şekilde yapılacağına ilişkin duyuru gün içerisinde Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Twitter hesabından (@rektorcomakli) paylaşılacaktır.’ denildi.
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021’de yapılacak. Final sınavı ise 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.