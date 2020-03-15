ATA AÖF sınavları ertelendi mi? ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verildi. Bu kapsamda MEB Açık Lise sınavlarını da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Sınav ertelemeleriyle ilgili gündeme gelen bilgilerin ardından Atatürk Üniversitesi AÖF sınavlarının iptal edilip edilmediği binlerce öğrencinin kafasını karıştırdı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? İşte, ATA AÖF vize sınavlarıyla ilgili detaylar.

ATA AÖF SINAVLARI ERTENDİ Mİ?

ATA AÖF vize sınavlarında ertelenme kararı alındığına dair Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden herhangi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.