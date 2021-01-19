ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler final sınavı sonuçlarında

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Final sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. 11 Aralık'ta son bulan vize sınavları 22 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öte yandan kurum tarafından yapılan açıklamada ders geçme notu alt sınırının 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına karar verildiği duyuruldu.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. 11 Aralık'ta son bulan vize sınavları 22 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Atatürk Üniversitesi final sınavları 04 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşti.

DERS GEÇME SINIRI 35’E ÇIKARILDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.