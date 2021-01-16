ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi final sınavları tamamlandı

2021 ATA AÖF sınav sonuçları için gözler artık yapılacak açıklamalara çevrildi. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrencilerin katılımı ile online organize edilen ATA AÖF sınav sonuçları üniversitenin obs.atauni.edu.tr internet adresinden öğrenci şifresi ile öğrenilecek. Ancak ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi final sınavları 04 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşti.

Üniversiteden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 11 Aralık'ta son bulan vize sınavları 22 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının 26 Ocak 2021'de açıklanması ön görülüyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamada, " Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." ifadeleri kullanıldı.