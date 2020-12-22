ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan artıyor

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili heyecan giderek artıyor. ATA AÖF vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. 16-17 Kasım 2019’da düzenlenen güz dönemi sınavlarının sonuçları 2 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. 16-17 Kasım 2019’da düzenlenen güz dönemi sınavlarının sonuçları 2 Aralık tarihinde erişime açıldı.

04-15 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen bahar dönemi vize sınavı sonuçları ise 30 Haziran'da açıklandı.

Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.