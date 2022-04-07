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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

#ATA AÖF#Ata Aöf Sınav Giriş Belgesi#Ata Aöf Sınav Yerleri
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları nisan ayında yapılacak. Adayların sınav giriş belgeleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 9 Nisan Cumartesi ve 10 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. Sınavda adaylara her bir ders için 20 soru sorulacak. Adaylar kurum tarafından yayımlanan deneme sınavlarına ise LMS üzerinden ulaşabiliyorlar. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ara (vize) sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Ara (vize) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF vize sınavları 9 Nisan Cumartesi ve 10 Nisan Pazar günlerinde yapılacak.

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