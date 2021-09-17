ATA AÖF kayıtlarında son tarih nedir? İşte o tarihler

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ATA AÖF ders kayıt ve kayıtları ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği takvime göre ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran- 3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos 3 Ekim arasında yapılacak. AÖF ders kayıtları ise 19 Eylül'e kadar devam edecek.

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2021 - 03.10.2021

İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 31.08.2021 - 03.10.2021

ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Eylül'e kadar devam edecektir.

Mazeretli ders kayıtları ise 20-26 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulu kaydı olan öğrencilerimiz güz yarıyılı kayıt yenileme işlemlerini sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapabilecekler. Bu öğrencilere mağduriyet yaşamamaları adına ders kaydı için ek süre verilecektir.

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DERS KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

NOT: Materyal ücretleri Halkbank,Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri Internet Bankacılığı Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

NOT: Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!

Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır. Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

NOT: Öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından 20 Eylül'den sonra onaylanmaya başlayacaktır. Ardından aktif öğrencimiz olacaklardır.