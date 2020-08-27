ATA AÖF kayıtları ne zaman? İşte tarih bilgisi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşen öğrenciler de kayıt tarihlerini sorgulama başladı. Peki, ATA AÖF kayıtları ne zaman?
2020 YKS tercihleri ile ATA AÖF'e yerleşen adaylar, kayıt işlemleri için belirlenen tarihleri sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme yolu ile ATA AÖF'e yerleştirilen öğrenci adayları, kayıtlarını 29 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden e-Kayıt yolu ile yapabileceklerdir. (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programı hariç)
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler.
Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.
Not:Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "Online Kayıt Sistemi" veya "Fakülteye Doğrudan Başvuru" yolu ile 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaklardır.
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