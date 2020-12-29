ATA AÖF final sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF sınav takvimi açıklandı. Takvime göre, 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak yarı yıl (final) sınavları ile dönem sonunda 08-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavları online gerçekleştirilecek.



DERS GEÇME NOTU ALT SINIRI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.



Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.