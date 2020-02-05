ATA AÖF bütünleme soru ve cevapları yayımlandı! ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi bütünleme sınavları şubat ayının ilk haftasında gerçekleşti. Ortalamalarını bütünleme sınavlarına bağlayan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Sınavın ardından ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler şimdi 1 2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konu hakkında detaylar.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2019-2020 bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

Değerli Öğrencilerimiz,

Bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

SORU VE CEVAP ANAHTARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN