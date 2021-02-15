MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında takvim bilgisi
GeriGündem ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında takvim bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.02.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında takvim bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında takvim bilgisi
Abone Olgoogle-news

ATA AÖF bütünleme sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Final sınavında istedikleri başarıyı yakalamayan ve ATA AÖF bütünleme sınavına giren öğrenciler, yapılan değerlendirmenin ardından sınav sonuçlarını öğrenecekler. Sınav sonuçları için bekleyiş sürerken, Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF sınav soruları erişime açıldı. Soru ve cevaplar üniversitenin internet sitesi üzerinden görüntülenecek. Gözler şimdi bütünleme sınavı sonuçlarında. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları için öğrencilerin gündemi devam ediyor. 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen online sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınavın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından bütünleme sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren o konu hakkında bazı detaylar

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

8-12 Şubat tarihinde tamamlanan ATA AÖF bütünleme sınavı sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının 22 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

SINAV SORULARI YAYIMLANDI

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada sınav sorularının yayımlandığı duyuruldu. İşte, o duyuru;

"Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba (17 Şubat 2021)  saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle