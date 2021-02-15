ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında takvim bilgisi

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları için öğrencilerin gündemi devam ediyor. 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen online sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınavın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından bütünleme sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren o konu hakkında bazı detaylar

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

8-12 Şubat tarihinde tamamlanan ATA AÖF bütünleme sınavı sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının 22 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

SINAV SORULARI YAYIMLANDI

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada sınav sorularının yayımlandığı duyuruldu. İşte, o duyuru;

"Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba (17 Şubat 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız."