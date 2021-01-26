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Haber Giriş: 26.01.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi bütünleme takvimi

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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi bütünleme takvimi
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ATA AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı Online Final Sınavı sonuçları sonrası bütünleme sınavları gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler bütünleme sınavlarının tarihine odaklandı. Üniversitesinin 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF takviminde bütünleme sınavlarının tarihi daha önce duyurulmuştu. ATA AÖF bütünleme sınavları şubat ayında online organize edilecek. Sınav sonuçları üniversitenin internet sitesinden duyurulacak. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavlarının tarihleri.

ATA AÖF bütünleme sınavları son gelişmeler ile takip ediliyor. ATA AÖF Güz Yarıyıl Sınavının ardından bütünleme sınavları için tarih belli oldu. Online olarak gerçekleştirilen bütünleme sınavları 8-19 Şubat'ta organize edilecek. İşte, ayrıntılar

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI

2020-2021 Güz Yarıyılı Online bütünleme sınavları üniversitenin takvimine göre, 8-19 Şubat 2021'de yapılacak. Sınavlar online gerçekleşecek.
Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden yayınlanacak.

FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020-2021 Güz Yarıyılı Online Final Sınavı Sonuçları Açıklandı. Öğrenciler Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecek.
Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

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