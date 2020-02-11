ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı - ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama

1 2 Şubat tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları erişime açıldı. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenciler üniversitenin internet sitesinden kullanıcı adı ve şifreleri ile görüntüleyecekler. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI