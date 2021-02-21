ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı- OBS sonuç sorgulama

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından sınav sonuç duyurusu geldi. Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler, "obs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden bütünleme sınavından aldıkları puanı öğrenebiliyor.

BÜTÜNLEME SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇ DUYURUSU



Değerli Öğrencilerimiz,

Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 22 Şubat Pazartesi günü 09:00’dan 24 Şubat Çarşamba günü 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

İtiraz süreci bittikten sonra mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz. Diplomalarınız OBS de kayıtlı olan adresinize gönderilecektir. OBS deki adresinizin doğruluğunu kontrol etmeniz, eksik veya hatalıysa hemen güncellemeniz yeterli olup bunun dışında herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Başarılarınızın devamını diler, sizi farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.