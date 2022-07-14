At yüzdürürken boğuldu

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Apranti Uğurcan Demirbaş’ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline gittiği, atın üzerinde denizde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiyle suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi. Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş’ın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.



Demirbaş’ın ölümünü taziye mesajıyla duyuran TJK, şu ifadelere yer verdi: “Uğurcan Demirbaş’ın, geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran’da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti.”