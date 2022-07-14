Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

At yüzdürürken boğuldu

#Bursa#Apranti#Boğılma
At yüzdürürken boğuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18) denizde at yüzdürürken boğuldu. Demirbaş’ın ölümünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) duyurdu.

Haberin Devamı

Apranti Uğurcan Demirbaş’ın, arkadaşları ile birlikte atına antrenman yaptırmak için Eğerce sahiline gittiği, atın üzerinde denizde gezdiği sırada hayvanın ürkmesiyle suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi. Arkadaşları tarafından denizde aranan ve 20 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş’ın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Demirbaş’ın ölümünü taziye mesajıyla duyuran TJK, şu ifadelere yer verdi: “Uğurcan Demirbaş’ın, geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran’da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Apranti#Boğılma

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Fenerbahçeden Mesut Özil açıklaması Başakşehir Kır Zincirlerini şarkısıyla paylaştı...

Son Dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Başakşehir 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla paylaştı...

#Fenerbahçe
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs