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Taylan ERGÜN / DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

At aracı pert etti

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At aracı pert etti
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İstanbul Arnavutköy’de sokaklarda başıboş dolaşan bir at ve yanındaki eşek, köpek havlayınca koşmaya başladı.

Bu sırada boynunda poşet bağlı at, dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı. At hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi. 

At aracı pert etti

‘ÖNLEM ALINMALI’

Sabah aracının halini görünce şok olan Sadık Baran, “Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At resmen aracımızı pert etmiş. Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak? Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalı” dedi. 

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