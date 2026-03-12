×
'At arabası' iddiasına Elazığ Valiliği'nden açıklama

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 15:01

Elazığ Valiliği, "Elazığ'da bir vatandaş yakınını at arabası ile hastaneye getirdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Elazığ'da bir vatandaş yakınını at arabası ile hastaneye getirdi" yönünde haber yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan haber Valiliğimizce incelenmiştir. Valimiz sayın Numan Hatipoğlu'nun talimatları ile yapılan araştırmada, ambulans talep ettiğini ve gelmemesi nedeniyle hastayı at arabası ile hastaneye getirdiğini beyan eden C.G. isimli vatandaşımızın oğlu E.G. ile yapılan görüşmede, babasının okuma yazmasının olmadığı ve telefon kullanmadığını, babasının veya kendilerinin 112 Çağrı Merkezi'ni aramadıklarını, herhangi bir taleplerinin bulunmadığını beyan etmiştir. Ayrıca 112 Çağrı Merkezi'nin kayıtlarının incelenmesi sonucunda da ilgili şahıslar tarafından kurumun aranmadığı, herhangi bir müracaatlarının ve ambulans taleplerinin olmadığı görülmüştür."

 

