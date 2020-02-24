Asya İsminin Anlamı Nedir? Asya Ne Demek

Asya, birçok dilde doğu yönü anlamına gelmektedir. Buradan hareketle dünyanın doğusunda yer alan kıta için isim olarak verilmiştir.

Asya İsminin Anlamı

Asya, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ve aynı zamanda en büyük kıta olarak kabul edilmektedir. Kız çocuklarına verilen Asya ismi, kıta isminden gelmektedir. Asya ismi, günümüzde birçok dilde isim olarak kullanılmaktadır. Genellikle Fars, Arap ve Türk toplumlarında tercih edilmektedir.

Asya Ne Demek?

Asya ismi, Asya ülkeleri mitolojilerinde yer almaktadır. İsmin Sümer mitolojisine kadar dayandığı bilinmektedir. Bu isim Yunan, Hint ve Mısır mitolojilerinde de bölge ismi olarak kullanılmıştır. Bazı metinlerde Asya, güzellik anlamına gelmektedir. Güzellik tanrıçası veya güzellik kraliçesi anlamlarına sahip olan bir isimdir.

Çeşitli mitolojik anlatılarda Asya, farklı anlamları içermektedir. Bu anlamlardan biri de "Güneşin doğduğu bölge" anlamıdır. Güneşin doğudan yükseldiği ve Asya'nın en doğudaki kıta oluşu bu anlamın nedenidir.

Asya ismi güzelliği, cesareti ve gücü temsil etmektedir. İsme güzel ve yetenekli kadın anlamı da yüklenmiştir. Bu isim bilgeliğe, kadim bilgilere ve insanlığın yolunu aydınlatan öğretilere işarettir. Aynı zamanda aydınlanmayı ve gelişmeyi içeren anlamlara sahiptir.