Aşure günü ne zaman? Hangi tarihe kadar sürecek...

Aşure Günü ne zaman, sorusu internette aranan konular arasında. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir ay olan Muharrem ayı, ortak noktalar ve duygular ifade ediyor. Diyanet takvimine göre bu yıl Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü ise 18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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