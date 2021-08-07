Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı, Müslümanlar tarafından önem verilen aylardan. Aşure günü de Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleşiyor. Peki Aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte konuyla ilgili bilgiler...



Aşure günü ne zaman başlar ve biter?



Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce'nin sona ermesiyle Muharrem ayı başlıyor. Muharrem ayı, bu yıl geçen seneye göre daha erken bir tarihe denk geliyor.



Muharrem ayının 1. günü bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.



9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

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