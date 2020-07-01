Aşure Günü ne zaman? 2020 Aşure Günü tarihi

Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı içerisinde yer alır ve bu ayın onuncu gününe denk gelir. İslam inancında Aşure Günü’nde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Diyanet tarafından açıklanan bilgiye göre bu yıl Aşure Günü 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.



AŞURE NE DEMEK?



Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı verilir. Aşure adı, dilimize Arapça "aşura" kelimesinden geçmiş olup, İbranice “onuncu” anlamındaki "asor " kelimesinden gelmektedir.



AŞURE GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİ



Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşuredeki çeşitlilik ve farklı nimetlerin bir araya getirilmesi, farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.