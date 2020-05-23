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Haber Giriş: 23.05.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Asude isminin anlamı nedir? Asude ne demek

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Asude isminin anlamı nedir? Asude ne demek
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Asude ismi telaffuzu ve anlamı ile beraber kız çocukları için en sevilen adlardan biridir. Bu ismin anlamını öğrenebilir ve minik yavrunuz için ona verebilirsiniz. Peki, Asude isminin anlamı nedir? Asude ne demek? İşte detaylar.

Asude Farsça kökenli bir kelimedir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak bulunan güzel bir isimdir. Bu ismin Türkçedeki anlamı ise, ‘Rahatlamış, sükuna ermiş ya da Keder ve sıkıntıdan uzak,’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bunun dışında farklı anlamları da bulunduğunu söylemek mümkün.

 Asude İsminin Anlamı

 Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olarak Asude geliyor. Farsça üzerinden Türkçeye geçmiş olan bu güzel isim, anlamları ile beğeni toplayan bir addır.

 - Sükuna ermiş ya da rahatlamış,

 - Keder ve sıkıntıdan uzak,

 - Sakin ve sessiz,

 Bu şekilde değişik anlamları üzerinden Asude ismini kişisel isteklere bağlı olarak tercih edebilirsiniz. Güzel ve hoş bir isim olması ile beraber genelde tek başına kullanılır. Ancak bu güzel ada uygun şekilde bir isim bulunduğunda bir arada kullanma şansı da elde edilir.

 Asude aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden rahat ve sakin anlamları ile gündelik yaşamda kullanılabilmektedir.

 ‘’Ölüm Asude bahar ülkesidir bir rinde.’’ Y. K. Beyatlı

 Huzurlu, sakin, dingin, rahat ve sessiz anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

 

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