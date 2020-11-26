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Astsubaylık KPSS puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor?
Astsubaylık KPSS puanı, bu alanda kariyer hedefi bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Fiziki ve sözlü mülakat öncesinde KPSS puanı ile baraj belirleyen Milli Savunma Bakanlığı, bu işlemi branşlara göre gerçekleştiriyor. Peki, astsubaylık puanı kaç olacak? İşte, astsubay olmak için KPSS'den alınması gereken puan bilgileri
Astsubaylık KPSS puanı önlisans düzeyinde P93 ile gerçekleşiyor. Her branş için belirli kontenjanda adayı değerlendirmeye tabi tutan MSB, bu nedenle kontenjan sayısına göre başvuran kişilerin KPSS P93 puanını yukarıdan aşağıya doğru sıralıyor. Buna göre de astsubaylık taban puanı belirleniyor. İşte, geçtiğimiz yıla ait P93 astsubaylık taban puanı bilgileri;
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