Astsubaylık KPSS puanı kaç? Astsubay olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor?

Astsubaylık KPSS puanı önlisans düzeyinde P93 ile gerçekleşiyor. Her branş için belirli kontenjanda adayı değerlendirmeye tabi tutan MSB, bu nedenle kontenjan sayısına göre başvuran kişilerin KPSS P93 puanını yukarıdan aşağıya doğru sıralıyor. Buna göre de astsubaylık taban puanı belirleniyor. İşte, geçtiğimiz yıla ait P93 astsubaylık taban puanı bilgileri;