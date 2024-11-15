Astsubayı hayattan kopardı, duruşmada ailesinden özür diledi... Şehidin babası isyan etti: Bilerek, tasarlayarak yapıldı

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Kaza, 18 Eylül'de Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 07 GU 227 plakalı motosikletin sürücüsü Adem Topçu’ya 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem Topçu, yaralandı.

Bölgeye çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Astsubay Çangır, kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Adem Topçu ise tutuklandı.

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Topçu hakkında ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla olası kastla öldürme’ suçundan müebbet, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Ordu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın görülen ikinci duruşmasına, şehit Çangır’ın babası Turgut Çangır memleketi Sakarya’dan SEGBİS ile katıldı. Sanık Adem Topçu ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Adem Topçu, “Kasten yapmadım. Dur ihtarını atlayarak geçmek istedim. Önüme atlayacağını düşünmedim. Atlayacağını bilsem dururdum. Belgelerim yoktu. Olay kazadan ibarettir. Motosikletle birine çarpmak demek, intihar etmek gibi bir şeydir. Kasti bir durum olmadı, pişmanım. Sizden özür dilerim, biliyorum hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama özür dilerim. Benim de ailem, hayallerim vardı. Sizden çok özür dilerim” ifadeleri kullandı.

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Şehit Astsubay Mehmet Fatih Çangır’ın babası Turgut Çangır ise “Avukatımızın beyanlarını tekrarlıyoruz. Denildiği gibi olası kast değil, bilerek, tasarlayarak yapılmıştır. Hiçbir şekilde evladımız geri gelmeyecek. Onunla birlikte biz de öldük. Bu travma, ailemizde ölene kadar devam edecek” dedi.

Mahkeme heyeti tanık ve sanığı dinledikten sonra duruşmayı erteledi.