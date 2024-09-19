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Astsubaya çarpıp şehit etmişti... Ortaya çıkan videoları dehşete düşürdü: Tam bir trafik canavarıymış

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Şehit#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 13:58

Ordu'da, ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına neden olan Adem T.'nin tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Tek teker üzerinde motosiklet sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Adem T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.’nin kullandığı motosiklet, Çangır’a çarptı. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Adem T. de hastanede tedaviye alındı.

Astsubaya çarpıp şehit etmişti... Ortaya çıkan videoları dehşete düşürdü: Tam bir trafik canavarıymış

Adem T., tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Adem T.’nin motosikletiyle tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem T., bir videosuna 'Ekipman önemli arkadaşlar, siz giyin' notunu düştüğü görüldü. Adem T.'nin bir videoda ise bir elinde telefonla tek teker üzerinde tek elle motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

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Adem T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Astsubaya çarpıp şehit etmişti... Ortaya çıkan videoları dehşete düşürdü: Tam bir trafik canavarıymış

Astsubaya çarpıp şehit etmişti... Ortaya çıkan videoları dehşete düşürdü: Tam bir trafik canavarıymış

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#Ordu#Şehit#Jandarma

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