Astsubaya çarpıp şehit etmişti... Ortaya çıkan videoları dehşete düşürdü: Tam bir trafik canavarıymış

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Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.’nin kullandığı motosiklet, Çangır’a çarptı. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Adem T. de hastanede tedaviye alındı.

Adem T., tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Adem T.’nin motosikletiyle tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem T., bir videosuna 'Ekipman önemli arkadaşlar, siz giyin' notunu düştüğü görüldü. Adem T.'nin bir videoda ise bir elinde telefonla tek teker üzerinde tek elle motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

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Adem T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.