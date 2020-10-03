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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Astsubay Çavuş Ayhan Gül, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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Astsubay Çavuş Ayhan Gül, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Osmaniye-Adana E-90 TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Ayhan Gül (22) yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Ayhan Gül’ün cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Astsubay Çavuş Ayhan Gül, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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