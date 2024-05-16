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Astronot Alper Gezeravcı'nın kum heykeli yapılacak

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#Antalya#Kum#Heykel
Astronot Alper Gezeravcının kum heykeli yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 09:49

Antalya'da 'Uzay Macerası' temasıyla sezonu açan Antalya Kum Heykel Festivali'nde önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da kum heykeli yapılarak, sergilenecek. Festival koordinatörü Cem Karaca, 'uzay temasıyla çekilmiş kült filmlerin sahnelerini canlandıracağız. Bazı heykellerimiz olacak bununla ilgili.' dedi.

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Antalya'nın Lara kumsalındaki Kum Heykel Müzesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde, 200'e yakın uzay temalı esere, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın heykeli de eklenecek. Festival koordinatörü Cem Karaca, 'Uzay Macerası' temasıyla düzenlenen Kum Heykel Festivali'nde Türkiye'nin son yıllarda havacılık ve uzay sanayisindeki yaptığı atılımlara da bağlı olarak bununla da ilgili heykeller yapmayı planladıklarını söyledi. Karaca, “Örneğin uzaya ilk gönderilen Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın bir modelini, heykelini yapacağız, astronot kıyafeti giymiş halde.

Yine özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz savunma sanayiyle ilgili bazı özel ürünlerimiz var planladığımız, henüz netleşmedi. Onun yanı sıra uzay temasıyla çekilmiş kült filmlerin sahnelerini canlandıracağız. Bazı heykellerimiz olacak bununla ilgili.

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Astronot Alper Gezeravcının kum heykeli yapılacak

İstiyoruz ki, ziyaretçilerimiz geldiklerinde insanlığın uzaya olan yolculuğunun macerasını eğlenceli bir ortamda, keyif alarak, 7'den 70'e herkesin anlayabileceği tarzda, kolay açıklamalarıyla beraber öğrensinler. Hem keyifli zaman geçirsinler, hem de farklı bir sanat dalı olan kum heykel sanatıyla da tanışmış olsunlar" dedi.

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#Antalya#Kum#Heykel

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