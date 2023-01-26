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Astronot adayları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Astronot Adayları#Mustafa Varank#Uluslararası UZAY İstasyonu
Astronot adayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek Türk astronot adaylarının belli olduğunu söyledi. Şanslı adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzaya gidip bilimsel araştırmalar yapacak olan Türk vatandaşını açıklayacağını söyledi.

Varank “Yakın zamanda Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası UZAY İstasyonu’na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanı’mız kamuoyuyla ismi paylaşacak. Türkiye 100’üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderecek. Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek” dedi. Talihli kişinin özellikleri ve sağlık durumunun belirlenmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi büyük rol oynadı. 

 

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#Astronot Adayları#Mustafa Varank#Uluslararası UZAY İstasyonu

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