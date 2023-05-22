Astrolojide ‘etik’ polemiği... Tıklanma uğruna kâhin kesilen var

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ÖNER DÖŞER: BU İŞ 3-5 AYDA ÖĞRENİLMEZ

- 20 yıldır bu işi yapıyorum. Profesyonel astrologlar, ifadelerine özen gösterir ve bilgiyle manipülasyon yapmaz. Astroloji bir yorumdur. Haritalardaki göstergeleri farklı yorumlayan astrologlar olabilir. Ama ana ilkeler değişmez. Bu bir kehanet değil, öngörü tekniğidir.

- Siyasi figürlerin kariyerleri veya siyasi gelecekleri hakkında toplumda algı yaratacak veya toplum önünde küçük düşmelerine sebep olacak tahmin, yorum ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca ölüm ve benzeri olumsuzluklar hakkında tahmin yürütülmez.

- Astroloji öyle üç, beş ayda öğrenilebilecek bir disiplin değil, ciddi bir iştir. ‘Astroloğum’ demek sorumluluk ister. Biz en az üç yıllık eğitim veriyoruz, ilaveten uzmanlaşma sınıflarımız var.

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- Yanıltıcı bilgilerin ve kişilerin şikâyet edilebileceği bir merci yok ne yazık ki. Yurtdışında, astrologların üye olduğu ciddi dernekler var. Eğer yanıltan kişi böyle bir derneğe üye ise şikâyet edilebilir. Ya da alınan bireysel hizmetle ilgili kusur varsa ve astrolog resmi şirket sahibiyse, tüketici haklarına gidilebilir.

AYGÜL AYDIN: ASTROLOJİNİN NAMUSU GİDİYOR

- 23 senedir bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Sosyal medyada takipçi toplamak isteyenlerin kendisine ‘astrolog’ dediği bir dünyada yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldim ki, astrolojinin namusunu kurtarmaktan yaptığım işi unuttum. Gördüğüm yanlış bilgilerin altına düzeltmek için yorumlar yazıyorum.

- Örneğin, biri 2 yıl önce bana ‘Danışmanlık alabilir miyim?’ diye mesaj atmış. Aynı kişi 1 yıl sonra baktım ki ‘astrolog’ olmuş. Bir sürü de takipçi toplamış. Şimdi bu kişi ne kadar doğru öngörülerde bulunabilir?

- ABD tarihinin en büyük resesyonuna gidiyor. Ama bir astrolog temmuzda doların 6 TL’nin altına düşeceğini söylemiş. Bu hem astrolojik hem de bilimsel açıdan mümkün değil. Ki bazı şeyleri öngörmek için astrolojiye gerek yok. Ben bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda eski bir bürokratım. Bu mesleği yapanlar donanımlı olmalı.

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- Astrolojide, gezegenlerin döngülerinde gerçekleşen olayları inceliyoruz. İstatistik işin içine giriyor. Örneğin, 2022’nin sonunda, 2023 ile ilgili yaptığımız yayında, ‘Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve çevresinde deprem bekliyorum’ dedim. Bunu geçmiş dönemlerdeki gökyüzü hareketlerine bakarak söyledim.

HANDE KAZANOVA: ETİK KURALLARA UYMAK GEREKİR

- Gerçek bir astrolog haritada olumlu-olumsuz gördüğü her şeyi düzgün bir biçimde karşı tarafa aktarmak zorunda. Bunu kendi görüşüne ve beklentisine göre değiştiremez. Astroloji insanı tanıma prensibine dayalıdır. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, kendi görüş ve düşüncelerimizden sıyrılarak yorum yapılması gerekir.

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- Gerçek bir astroloğun, çok olumsuz ve keskin yorumlardan kaçınması gerekiyor. Etik ve ahlak kuralını iyi bilmesi gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki bunu yapan az sayıda kişi var. Manipüle etmek ya da kendi görüşlerini dayatmak yerine, insanların hayatlarına faydalı olacak şekilde onlara destek vermeleri gerekiyor.

- Biz astrologlar kehanette bulunmuyoruz. İşin içinde matematik var, hesaplamalar var. Öngörü diyebiliriz. Astroloji bir olasılıklar bütünüdür. Astrologlar da bu olasılıkları insanlara aktarıyorlar. O yüzden bazen söylediğiniz şeylerin bile gerçekleşmeme ihtimali vardır. Gerçek bir astrolog bunu bilir.

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DİNÇER GÜNER: ‘İŞPORTA’ astrologlar TÜREDİ

- Sosyal medya platformları son dönemde kendine ‘astroloğum’ diyenlerle doldu. Bu kişiler dikkat çekmek için coşkulu, abartılı ve zarar verici ifadeler kullanıyor. Art arda ve hiçbir geçerliliği, tutarlılığı olmayan, iddialı deprem tahminleri yaptılar.

- Ne acı tabloydu; bir yanda canını, malını, hayatını kurtarmaya çalışan insanlar ve bir daha deprem olur mu korkusu yüzünden eli yüreğinde yaşayanlar, diğer yanda insanların bu korkularından yararlanmaya çalışan ‘işporta astrolog’lar.

- Bunun bir benzerini de son seçim döneminde gördük. Astrolojik olarak iş o kadar ileri bir boyuta gitti ki; birtakım siyasilerin öleceğini söyleme cüreti gösterenler oldu… Ya da adayların siyasi kariyerlerinin biteceğini, tarihten silineceklerini falan yazmaya, çizmeye başladılar. Sonuç? Ne büyük depremin ardından o büyüklükte başka depremler oldu ne de herhangi bir siyasi vefat etti ya da kariyeri sona erdi… Peki, ne oldu? Birçok insan endişeyle deprem ve felaket haberleri beklerken onlar reklamlarını yaptılar. Birçok meslek gibi bizim mesleğimizin de bir etiği ve kuralları var.

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