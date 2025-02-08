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Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Hilal Saraç#Astrolog#Tutuklama
Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 23:30

Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Astrolog Hilal Saraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

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#Hilal Saraç#Astrolog#Tutuklama

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