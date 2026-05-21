Aston Villa taraftarları İstanbul’a aşık oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, dün Avrupa’nın iki numaralı kupasını kazanmak için İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Maç öncesi günlerdir kentte olan Aston Villa taraftarları, İstanbul’a hayran kaldı.

İngilizler sosyal medyada “İnanılmaz bir şehir” notuyla Galata Köprüsü, Boğaz Köprüsü ve Taksim’den fotoğraflar paylaştı. Taraftarlar, ülkelerinin aksine gece saatlerinde Beyoğlu’nun hareketliği ve her yerin açık olmasına dikkati çekerek canlı bir şehir vurgusu yaptı.

‘TEHLİKELİ ŞEHİR’ ÖNYARGISI BOŞA DÜŞTÜ

İstanbul’a gelen Aston Villa taraftarları, kentin pazar gecesi geç saatlerde bile devam eden ekonomik canlılığına ve 24 saat yaşayan dinamizmine hayran kaldı. İngiliz futbolseverler, pazar günü saat 22.30’da Taksim Meydanı’ndaki dükkânların, restoranların ve küresel markaların hâlâ tıklım tıklım olmasını şaşkınlıkla karşıladı.

İngiltere’de aynı saatlerde katı yasalar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini belirterek kendi ülkelerindeki sistemi eleştirdi. İngiliz taraftarlar, İstanbul’un turizmi, harcamayı ve sosyal hayatı kısıtlamak yerine serbest bırakarak esnek zihniyetinin İngiliz ekonomisine de örnek olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki bu modelin çalışan ailelere esneklik, esnafa kazanç ve şehirlere büyük bir vergi geliri sağladığına dikkati çekti.

İngiliz taraftarlar, sosyal medyayı özellikle birer İstanbul elçisi gibi kullandı. Taraftar, forumları, X ve Reddit gibi platformlarda binlerce etkileşim alan paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda ise İstanbul’un futbol tutkusundan sokak lezzetlerine, bitmek bilmeyen enerjisinden güvenli atmosferine kadar çarpıcı açıklamalar yer aldı. İngiliz basınının deplasman maçları öncesi sıklıkla pompaladığı ‘tehlikeli şehir’ imajının İstanbul sokaklarında tamamen yıkıldığını belirten taraftarlar, Türk halkının misafirperverliğine vurgu yaptı.

‘DÜNYADAKİ EN BENZERSİZ METROPOL’

İstanbul’un tarihi yapısı ve bitmek bilmeyen trafiği de İngilizlerin yorumlarından nasibini aldı. Bir taraftar, “Trafik tam bir kâbus, şoförler deli gibi sürüyor ama garip bir şekilde kimse kaza yapmıyor! Şehirde muazzam, durdurulamaz bir ritim var. Bir tarafta yüzlerce yıllık camiler, diğer tarafta çılgın bir gece hayatı ve devasa gökdelenler...

İstanbul kesinlikle dünyadaki en benzersiz metropol” ifadesini kullandı. Sterlin avantajını ve Türk mutfağını da es geçmeyen bir taraftar, sokak lezzeti deneyimlerini, “Birmingham’da sıradan bir barda berbat bir menüye verdiğim parayla burada Boğaz manzarasına karşı krallar gibi yemek yedik. Kebaplar, mezeler, sokak lezzetleri bir harika. Gece saat 02.00’de sokakta yediğim midye dolma hayatımda tattığım en iyi şeylerden biriydi. İngiltere’de yemek kültürü olmadığını buraya gelince bir kez daha anladım” sözleriyle anlattı.

İstanbul’a akın eden İngiliz taraftarlar, İstiklal Caddesi’nde turladı, Beşiktaş’ta eğlendi, tarihi ve turistik mekânları gezdi.

‘YENİDEN GELİP KEŞFEDECEĞİZ’

HÜRRİYET’e konuşan Julie ismindeki Aston Villa taraftarı İstanbul’dan çok etkilendiklerini söyledi. Julie, “İstanbul inanılmaz canlı ve insanlar çok sıcak. Türklerin bizimle birlikte tezahürat yapması, Villa forması giymeleri bizi çok duygulandırdı” dedi. “Buraya kesinlikle gelecekte tekrar gelip göremediğimiz her yeri keşfetmek istiyoruz” diyen İngiliz taraftar kente veda etmeye niyetli olmadıklarını belirtti.

İNGİLİZ TARAFTARLAR HÜRRİYET’E KONUŞTU: HERKES CANA YAKIN

ASTON Villa taraftarından Jonathan Collett, Hürriyet’e yaptığı açıklamada İstanbul’un gerçeküstü bir kent olduğunu dile getirdi. Kente pazartesi günü geldiğini söyleyen Collett, “İstanbul’a bayıldım. Tarihine ve mimarisine hayran kaldım. Buraya ilk gelişim ve herkes çok cana yakın. Kebapların tadını fazlasıyla çıkardım. Nefisti. İstanbullular bizi çok sıcak karşıladı ve biz artık buraya ‘Astonbul’ diyoruz. Çok sevdik” diye konuştu. İngiliz taraftar ayrıca Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin yanı sıra Boğaziçi ve Yerebatan Sarnıcı’ndan da çok etkilendiğini aktardı.

Bir diğer taraftar da bahçesine Aston Villa atkısı asılmış eski bir evin fotoğrafını paylaşırken, “Türkler bu işi gerçekten mükemmel yapıyor. 40’tan fazla ülkeye maça gittim, daha önce hiç bu kadar sıcak bir karşılama görmedim” ifadelerini kullandı.

‘HAYATIMIN EN İYİ DEPLASMANI’

SABİHA Gökçen Havalimanı’na ayak basar basmaz kentteki coşkuya ortak olan bir başka Aston Villa taraftarı James Rushton ise İstanbul’u kariyerinin en iyi deplasmanı ilan etti. Güne geleneksel Türk kahvaltısı ve meşhur kebaplarla başladıklarını belirten İngiliz futbolsever, “Gittiğimiz her yerde yerel halk bizi sevgiyle karşıladı. Herkes bizimle futbol ve final maçı hakkında konuşmaktan büyük mutluluk duydu. Şu ana kadar yaşadığım en iyi deplasman günlerinden biri oldu. Burada herkes gerçekten çok eğleniyor” ifadeleriyle kentin misafirperverliğine ve karnaval havasına hayran kaldığını dile getirdi.