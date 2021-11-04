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Astımlılar için aşı vakti

#Astım#Grip Aşısı#Gazetehaberleri
Astımlılar için aşı vakti

Sağlık Bakanlığı, “Astım Klinik Protokolü” imzaladı. Protokolde, özellikle astımı bulunan vatandaşlara kasım ayında grip aşısı önerisinde bulunuldu.

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Bakanlık, bu kişilere, aşı içerisindeki bir maddeye bilinen bir alerji öyküleri yoksa COVID-19 aşısı olmaları uyarısında da bulundu. İşte Astım Klinik Protokolü’nün ayrıntıları: “Astım hava yollarının kronik bir hastalığıdır. Başlıca semptomlar nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürüktür. İki veya daha fazla semptomun birlikte bulunması astım tanısının olasılığını arttırır. Semptomlar daha çok gece veya sabaha karşı oluşur. Astımlı hastalara yıllık grip aşısı (ekim, kasım aylarında) ve 65 yaş üstüne pnömokok aşısı yaptırmaları önerilir. İntravenöz bir ilaç kullanımı anaflaksi öyküsü yoksa veya aşının içinde bulunan maddelere bilinen bir alerji öyküsü yoksa astımlı hastalar bir sağlık merkezinde COVID-19 aşısı olabilirler.

KİLO VERİN

Obez hastalarda astım kontrolü daha güçtür. Bu hastalarda kilo verme astım kontrolünü, akciğer fonksiyonlarını, sağlık durumunu düzeltir ve ilaç gereksinimini azaltır. İlaçların astım semptomları üzerine etkisi her hastada sorgulanmalı ve aşırı duyarlılık tanımlayan hastalarda sorumlu ilaçlar (NSAİİ grubu ağrı kesiciler gibi) kullanılmamalıdır. Stres, üzüntü, heyecan gibi emosyonel faktörler astımlı hastanın yakınmalarını arttırabileceğinden stresi azaltıcı yöntemler önerilmeli ve gerekirse hastanın medikal destek alması sağlanmalıdır.”

GEBELİK TETİKLEYEBİLİR

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Bakanlığın bir diğer önerisi de gebelere: “Gebelik astımı tetikleyebilir. Astım hastalarında sezaryen özellikle tercih edilmemelidir. Yatak başının yükseltilmesi, az miktarda sık aralıklarla yemek yenmesi, yemekler arasında ve özellikle yatmadan en az üç saat önce katı ve sıvı gıda alımının kesilmesi, özellikle yağlı yiyeceklerden, alkol, kafein kullanımından kaçınılması astım hastalarını olumlu etkiler. Astım için riskli kişiler arasında oto ve mobilya boyacıları, deniz ürünleri işçileri, fırıncılar, deterjan işçileri, marangozlar, kuaförler, çiçek satıcıları, tekstil işçileri, seramik işçileri, veterinerler, metal işçileri, ayçiçeği işçileri bulunuyor.”

Astımlılar için aşı vakti

YOGA İYİ GELİR

Bakanlık, astım hastalarına yoga önerisinde de bulundu: “Astımda, nefes veya gevşeme egzersizleri, semptomlarda, yaşam kalitesi veya psikolojik parametrelerde düzelme ile ilaç tedavisine ek fayda sağlayabilir. Meditasyon, nefes egzersizleri ve fiziksel aktivitenin bileşiminden oluşan yoganın da astımın kontrolüne, yaşam kalitesine ve semptomlara olumlu etkileri vardır. Astımlı hastada yüzme dışındaki sporların solunum fonksiyon testlerine olumlu etkisi bulunamamıştır. Ancak kapalı havuzlarda klorun etkisi de unutulmamalıdır.“

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#Astım#Grip Aşısı#Gazetehaberleri

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