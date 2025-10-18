×
HABERLERGündem Haberleri

AŞTİ'de korkutan anlar... Park halindeki yolcu otobüsü yandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Şehirlerarası Otobüs Terminali#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:41

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gece saatlerinde park halindeki 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında 19 KK 454 plakalı otobüs demir yığınına dönerken, bitişiğinde bulunan 2 otobüste de hafif şekilde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

