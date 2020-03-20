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Gündem
Muhammet Bayram- Celal ATALAY/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

AŞTİ'de Corona Virüs paniği! 'İngiltere'den geliyorum' deyince gözlem altına alındı

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AŞTİ'de Corona Virüs paniği! 'İngiltere'den geliyorum' deyince gözlem altına alındı
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Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) İngiltere'den geldiğini söyleyen Türk yolcu, Corona Virüs paniğine neden oldu. Kimliği açıklanmayan erkek yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek gözlem altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde AŞTİ'de meydana geldi. Koruyucu maske takan, elinde ve sırtında çanta bulunan 40 yaşlarındaki erkek yolcu, AŞTİ'de vatandaşlara İngiltere'den geldiğini söyleyerek adres sordu.

Corona Virüs salgını nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, AŞTİ'nin giriş ve çıkış kapılarını kapatarak, söz konusu kişiyi bulmak için çalışma yaptı.

Yolcu, kısa süre sonra AŞTİ önündeki alt geçitte bulundu. Polis ekipleri, alt geçitteki diğer vatandaşları çıkarırken çevrede önlem aldı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri, kimliği açıklanmayan yolcuda ateş kontrolü yaptı. Yapılan ilk kontrolde şüpheli bir bulguya rastlanmaya yolcu, koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Yolcu, detaylı sağlık kontrolünden geçirilip, gözlem altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

AŞTİ'de Corona Virüs paniği
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