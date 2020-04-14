Asteroid nedir? Asteroid çarpması ne demek?

Asteroidler, Güneş'in etrafında dönen küçük, kayalık nesnelerdir. Asteroitlerin keşfi, gezegenlerin matematiksel bir diziye göre sıralandığını öngören (fakat Neptün'ün keşfiyle geçerliliğini yitiren) Titius-Bode yasası sayesinde başlamıştır. Asteroidler Güneş'in gezegenler gibi yörüngesine rağmen, gezegenlerden çok daha küçüktürler. Güneş sistemimizde çok sayıda asteroid var. Güneş Sistemi’ndeki asteroitlerin büyük bölümü Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı olarak isimlendirilen bölgede bulunuyor.

Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde. NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. Aynı açıklamaya göre, göktaşı gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam edecek.



Kuyrukluyıldız ve Asteroid Arasında Ne Fark Var?

Güneş Sistemi’nin en küçük üyelerinden olan kuyrukluyıldızlar ve asteroidler birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı özellikleri olan gökcisimleri. Kuyrukluyıldızlar da asteroidler de Güneş Sistemi’nin oluşumundan arta kalan maddelerden oluşuyor. Aralarındaki en büyük fark yapılarındaki maddeler. Kuyrukluyıldızlar büyük oranda buz, kayaç parçacıklar ve organik maddelerden oluşur. Bu nedenle zaman zaman kirli kartopları olarak da isimlendirilirler. Asteroitler ise kayaçlardan ve metallerden oluşan gökcisimleridir.