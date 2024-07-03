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Astana'da üçlü zirve... Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Astana#Kazakistan
Astanada üçlü zirve... Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Astanada üçlü zirve... Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Astana#Kazakistan

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