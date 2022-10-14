Astana’da ‘enerjik’ buluşma

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılırken zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir araya geldi. 1.5 saatlik görüşmede ana gündem enerji oldu.

Önceki gün Türkiye’yi, Rus doğalgazının Avrupa’ya dağıtımın merkezi yapmayı öneren Putin, bu teklifi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmen iletti. Enerji kaynaklarının Rusya’dan dünya piyasasına çıkartılmasında Türkiye’nin en güvenilir partnerlerden biri olduğunu vurgulayan Putin, “Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına sabotaj sonrası Karadeniz ve Türkiye istikameti en güvenilir enerji güzergâhı haline geliyor. Başta Türkiye olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin Rusya’nın teklifine sıcak bakması durumunda, yeni bir hat çekerek Türkiye’yi Avrupa için dağıtım noktası yapılmasını öneriyoruz” dedi.

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FİYATI BİZ BELİRLEYELİM

Putin muhtemel Rusya-Türkiye işbirliğinin aynı zamanda gaz fiyatının birlikte belirlenmesinde de etkili olacağını söyledi. Putin, “Çünkü fiyatlandırma çok önemli bir konudur” dedi. Türkiye tarafının ise teklifle ilgili Rusya’ya, “İlgili bakanlarımız Rusya ile konuyu detaylı biçimde görüşüyor” yanıtını verdiği bildirildi.

AKKUYU VURGUSU

Türkiye ile Rusya arasında nükleer enerji işbirliğinin artacağı vurgusu da yapıldı. Erdoğan görüşmede, “Akkuyu bizim için çok önemli bir proje. Akkuyu birinci reaktörünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılışı yapılacak. Bu açılış dünyada farklı bir ses getirecek. Sinop’a ikinci nükleer santralı da konuşmuştuk. Sinop ile ilgili bir adım atılırsa bu çok daha farklı bir çarpan etki yapacaktır. Akkuyu tamamlandığında yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılayacak. İkinci Sinop santralıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 20 gibi önemli bir bölümü karşılanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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TAHIL KORİDORU KAPANMASIN

Görüşmede ele alınan bir diğer konu temmuz ayında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan ‘tahıl koridoru anlaşması’ oldu. Şimdiye kadar Ukrayna’dan yaklaşık 7 milyon ton tahıl ürünü ihraç edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada açlık ve kıtlığa karşı bu koridorun işlemesi gerektiğini dile getirdi.

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Putin’in tahıl anlaşmasında sadece Ukrayna ürünlerinin piyasaya çıktığı, Rus tahılının ise farklı gerekçelerle hâlâ devre dışı olduğu eleştirisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasından yana. Rusya’nın buradaki sitemini anlıyoruz. Rus tahıl ürünlerinin özellikle bunlara ihtiyaç duyan fakir ülkelere taşınmasını Türkiye üstlenebilir. Rus tarafıyla bu hususta gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi. 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşması 4 aylık dönemi kapsayacak şekilde düzenlenmişti. Kasım ayında taraflardan birinin itirazı olmaması halinde anlaşma 4 aylık süreyle yeniden uzatılabilecek.

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DOĞALGAZDA İKİ HAT

Türkiye ile Rusya arasında iki doğalgaz boru hattı çalışıyor. Biri yıllar önce devreye giren “Mavi Akım”, ikincisi ise 2020 yılında devreye giren “Türk Akımı”. İki ayrı borunun döşenmesiyle tamamlanan Türk Akımı’nda birinci kol, yılda 15.75 milyar metreküp gaz akışıyla Türkiye’nin kendi doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Aynı kapasiteye sahip ikinci koldan gelen doğalgaz ise Güney Avrupa ülkelerine aktarılıyor. Türkiye’nin Rus doğalgazının yeni dağıtım noktası olabilmesi için Trakya bölgesine yıllık en az 40 milyar metreküp ulaştıran yeni bir boru hattı çekilmesi gerekiyor.