ASSAN soruşturması tamamlandı! Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüre hapis istendi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı CEO Emin Öner’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş, MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Mesut Ateş ve Ali Avcı hakkında ise zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçundan 10’ar yıldan 21’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.