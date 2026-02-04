ASSAN iddianamesi tamam

Haberin Devamı

Öner ve Okumuş, 31 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı. Okumuş, 22 Eylül 2025’te tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında Ali Avcı, Mesut Ateş ve İsmet Seyhan da tutuklanmıştı.

EMİN ÖNER’E 36 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede tutuklu Emin Öner’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçlarından 17.5 yıldan 36 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz Okumuş ile tutuklu Sayhan, Ateş ve Avcı hakkında ise zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçundan 10’ar yıldan 21’er yıla kadar hapis istendi. İddianamede MSB, MKE, TÜBİTAK ve TMSF suçtan zarar gören olarak yer aldı.