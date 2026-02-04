×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ASSAN iddianamesi tamam

Güncelleme Tarihi:

#Emin Öner#FETÖ#Askeri Casusluk
ASSAN iddianamesi tamam
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile Genel Müdür Gürcan Okumuş, 27 Ağustos 2025’te ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘askeri casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

Öner ve Okumuş, 31 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı. Okumuş, 22 Eylül 2025’te tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında Ali Avcı, Mesut Ateş ve İsmet Seyhan da tutuklanmıştı.

EMİN ÖNER’E 36 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede tutuklu Emin Öner’in ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçlarından 17.5 yıldan 36 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz Okumuş ile tutuklu Sayhan, Ateş ve Avcı hakkında ise zincirleme şekilde ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma veya hile ile alma veya çalma’ suçundan 10’ar yıldan 21’er yıla kadar hapis istendi. İddianamede MSB, MKE, TÜBİTAK ve TMSF suçtan zarar gören olarak yer aldı.    

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emin Öner#FETÖ#Askeri Casusluk

BAKMADAN GEÇME!