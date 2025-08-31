×
Gündem Haberleri

Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 20:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edildi.

KAYYUM ATANDI

Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

TUTUKLANDILAR

27 Ağustos günü gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerden Emin Öner ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçlarından, şüpheli Gürcan Okumuş ise ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

