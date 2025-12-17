Asrın inşası dünyaya örnek

Haberin Devamı

Meclis Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 bütçesini sunan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Deprem bölgesindeki yolların tamamlandığı bugün, emin olun ülkemiz için tarihi bir dönemeçtir. Vazifeyi başarıyla tamamlamış, afetzede vatandaşlara sözünü tutmuş olan Türkiye, artık topyekun şahlanış dönemine girmiştir. Anadolu yeniden ayağa kalkmış, Türkiye Yüzyılı bugün yeniden başlamıştır. 11 ilde 3 bin 451 şantiyede 500 bin konutun inşaatını yönettik. 27 Aralıkta Hatay’ımızda 453 bininci yani 6 Şubat depremlerindeki tüm hak sahiplerimizin hakkıyla buluşacağı final kurasını gerçekleştiriyoruz.

ŞİMDİ SIRA SOSYAL KONUTTA

Tüm dünyaya örnek olacak bir şehircilik modelini hep birlikte inşa ettik. 43 bin dükkân yaptık, Türkiye’nin çevre uzunluğuna denk gelen 11 bin kilometre altyapı projesi kazandık, 63 bin köy evi inşa ettik. Süreç boyunca birçok yalan söylendi, iftiralar atıldı, cevabımızı 11 ilimizi ayağa kaldırarak verdik. Milletimize ‘Bu iş bizim namusumuzdur, şerefimizdir’ diyerek sözümüzü tuttuk. Şimdi inşallah tecrübemizi dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için seferber edeceğiz, sosyal konut projeleriyle taçlandıracağız. 1 milyon 750 bin sosyal konutumuza tam 500 bin daha sosyal konut ekleyeceğiz. Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu mücadeleyi yürüteceğiz. 81 ilimizde 2-B alanlarının mülkiyet haklarını belirliyor ve inşallah kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz.”